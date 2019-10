Cela plus: Znany projektant mody w areszcie

Znany polski projektant mody Łukasz J. trafił do aresztu. Jest jedną z 10 zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBŚP i KAS osób. Chodzi o sprawę dotyczącą działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która parała się oszustwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.

To znany projektant mody, którego ubrania noszą znane polskie celebrytki – informuje portal TVP.Info. Miał on również namówić do współpracy jedną z byłych Pierwszych Dam, a sam był uczestnikiem reality show jednej z prywatnych stacji telewizyjnych.