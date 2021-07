Cela plus! Zatrzymano już łącznie 46 osób z grupy przestępczej m.in. piorącej brudne pieniądze

Zatrzymano kolejne 6 osób podejrzane o udział w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 o organizację całego procederu. To efekt ostatnich działań CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Według śledczych podejrzani poprzez sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w ramach częściowo fikcyjnego obrotu stalowymi prętami żebrowanymi i blachą, spowodowali straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 22 mln zł. W całym śledztwie występuje już 46 podejrzanych, z których 33 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze fiskalnym. Działalność grupy miała miejsce na terenie Polski, Niemiec i Czech, w latach 2008-2015.

W ostatnim czasie na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 6 osób w wieku od 38 do 66 lat, które są podejrzane o udział w tej grupie przestępczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zajmowała się unikaniem płacenia podatku od towarów i usług oraz wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu VAT, a także praniem pieniędzy.

Działalność ta była możliwa dzięki nierzetelnie prowadzonej dokumentacji księgowej, którą przedstawiano urzędom skarbowym. Według śledczych podejrzani poprzez sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w ramach częściowo fikcyjnego obrotu stalowymi prętami żebrowanymi i blachą, spowodowali straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 22 milionów złotych. W ramach tej akcji zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie podejrzanych, w postaci nieruchomości i samochodu, wartych ponad 1,4 miliona złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Trzem osobom ponadto zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wszystko na to wskazuje, że są to prawdopodobni organizatorzy, którzy byli właścicielami części spółek zaangażowanych w przestępczy proceder.

Ostatnie zatrzymania są kolejnym etapem realizacji wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory zatrzymano 46 osób, z których 33 są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ustalone do tej pory straty podatkowe z tytułu działalności całej grupy to około 100 mln zł. Śledczy łącznie zabezpieczyli majątek warty ponad 15 milionów złotych, a kwota zastosowanych poręczeń majątkowych to około 2,5 miliona złotych.

Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy.



mp/policja.pl