Cela plus: Zatrzymani za fikcyjny obrót fakturami VAT. Miliony strat Skarbu Państwa

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego zamieszani w fikcyjny obrót fakturami VAT zatrzymani przez CBA. Straty Skarbu Państwa sięgają 10 mln zł.

Wszystko wskazuje na to, że jedna z wielkopolskich firm wystawiała na rzecz innych przedsiębiorstw fikcyjne faktury VAT, które następnie wykazywane w deklaracjach podatkowych doprowadzały do uszczuplenia należności skarbowych. Jak ustalili funkcjonariusze CBA proceder trwał od 2013 do 2018 roku.