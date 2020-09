Cela Plus: Wystawił lewe faktury na ponad 10 mln zł. Grozi mu 25 lat odsiadki

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali przedsiębiorcę z terenu województwa wielkopolskiego podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur.

Ze zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna od stycznia 2018 do kwietnia 2019 roku, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju asortymentu i usług, wystawił na rzecz kilkudziesięciu podmiotów co najmniej 652 nierzetelne faktury VAT. Ich łączna kwota to ponad 10 milionów złotych. Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji i zostały wykorzystane do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na kwotę ponad 2 milionów złotych.

Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania oraz rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia składników majątkowych, a także dokumentacji i innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i tam usłyszał zarzuty. Według informacji IAR grozi mu 25 lat więzienia.

CBA.gov.pl,IAR