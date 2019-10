Cela Plus: Wyłudzenia z NFZ. Psychiatra w rękach CBA

Do tej sprawy został zatrzymany przez funkcjonariuszy krakowskiej delegatury CBA psychiatra pracujący w kieleckim Domu Pomocy Społecznej.

Mężczyzna podejrzewany jest o to, że w latach 2011 – 2015 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jak ustalono w toku śledztwa lekarz wystawił recepty, w tym na osoby nieżyjące oraz pacjentów DPS-u. ,,Współpracował” w tym zakresie z okolicznymi aptekami, które fikcyjnie realizowały sprzedaż leków, a w ten sposób wyłudzały pieniądze z NFZ. Leki przepisane na pacjentów DPS-u nigdy do nich nie trafiły, ponieważ faktycznie nigdy nie były im zaordynowane.