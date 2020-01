Cela plus: Wprowadzali do obrotu nielegalne paliwo. Rozbito międzynarodową grupę przestępczą

6 osób zatrzymanych to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS. Osoby są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przestępstwa karnoskarbowe. Grupa mogła wprowadzić 41 milionów litrów nielegalnego paliwa, a straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 130 milionów złotych. W całej sprawie zatrzymano już 26 osób, w tym 22 w Polsce, a 16 zostało tymczasowo aresztowanych. Do sprawy zabezpieczono mienie o wartości ponad 7,5 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.