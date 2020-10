Cela Plus: Wielka akcja CBŚP i mocne uderzenie w mafię VAT! Zatrzymano 10 osób

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie (od 15 do 17 września 2020 r.) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno- Skarbowego zatrzymali 20 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. W realizacji uczestniczyło blisko 200 funkcjonariuszy CBŚP, CPKP BOA i KAS. Wśród zatrzymanych jest zawodnik MMA oraz właściciel znanej siłowni. Funkcjonariusze dokonali przeszukania 42 siedzib spółek, biur rachunkowych i mieszkań prywatnych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora 10 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, w tym jednej osobie kierowania grupą przestępczą kwalifikowane z ar. 258 par. 1 i 3 kk. Kolejne zarzuty dotyczą prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk, oszustw skarbowych oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej kwalifikowane z art. 271a par. 1 kk w zw. z art. 277a par. 1 kk.

Podejrzanym grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

10 osób trafiło do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 10 podejrzanych. Sąd podzielił argumentację prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie.

„Lewe” faktury na blisko pół miliarda złotych

Są to kolejne już zatrzymania dotyczące śledztwa prowadzonego wobec zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Na obecnym etapie postępowania prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości blisko pół miliarda złotych, zaś w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Doprowadziło to do uszczuplenia podatku VAT w wysokości około 80 milionów złotych.

Od czerwca 2020 r. zarzuty w sprawie przedstawiono łącznie 35 podejrzanym, którym zarzucono popełnienie blisko 140 czynów. Aktualnie 18 osób pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Prokurator zabezpieczył luksusowe samochody

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci m.in. pięciu nowych samochodów marki BMW o łącznej wartości blisko 3 milionów złotych.

W toku czynności procesowych prokuratora wspólnie z GIIF zastosowała instytucję blokady rachunku bankowego, zatrzymując kwotę blisko 1 miliona złotych.

Śledztwo obejmuje swoim zakresem około 200 firm z terenu całego kraju.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie.

PK.gov.pl