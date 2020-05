Cela plus: Warszawska Prokuratura wydała oświadczenie ws. Zbigniewa S.

matis89 7.5.20 21:33

Jak widzę tego pana i Zbigniewa Ziobrę, to kojarzą mi się tylko z Ziobrową. Czy ktoś miał czelność tak dobierać się do Tuskowej, do Komorowskiej, do Bolkowej, Kwaśniewskiej ??? Nie bo mieli respekt, a na PIS wszyscy fekują, a PIS się non stop łasi do lewackich partii i broni wspaniałości lewackiego kału z Brukseli który na nich non stop leci, jak nie od junkersów to od reszty...