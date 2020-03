Cela Plus: Udaremniono rekordowy przemyt heroiny. ,,To wielki sukces polskich służb''

Katolicka Kretynizacja Polski 8.3.20 18:10

Heroina zabija, to prawda. Ludzie sami wybierają czy chcą żyć czy nie. Natomiast pan premierze Morawiecki, razem z Dudą i Kaczyńskim wydajecie wyrok śmierci na ludzi, których zżera rak w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. 2 mld. zł przeznaczacie na swoją promocję w TVP, na propagandę sukcesu, na hejt, na szczucie. Środkowy palec waszej funkcjonariuszki to wyraz pogardy nie w stosunku do opozycji ale polskiej onkologii i ludzi, którzy walczą o życie. Wystąpienie z Dudą i funkcjonariuszami TVP na ściance z flagami polskimi (szkoda, że nie było logo i sztandarów tzw. telewizji publicznej, czytaj: pisowskiej) jednoznacznie świadczy o trzymanie za mordę tego ważnego dla waszych przekrętów i manipulacji medium.