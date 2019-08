Cela Plus: Przemycali przez Polskę setki kilogramów haszyszu. Rosjanie z zarzutami, za przemytem stała mafia

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 2 sierpnia 2019 roku do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 3 osobom, wchodzącym w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków.

W toku postępowania prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalił, że międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od co najmniej grudnia 2016 do sierpnia 2018 roku.