Cela Plus: Przekręt na 3 miliony złotych. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodowowych

Wszystko wskazuje na to, że samochody były kradzione w Warszawie, a największym zainteresowaniem cieszyły się głównie bmw. Grupa przestępcza kradła samochody również pod zamówienia. W ciągu dnia typowali samochody, które następnie kradli nocą. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu dostawali się do środka pojazdów nie uszkadzając przy tym zamków i drzwi, po czym dokodowywali kluczyk. Skradzione auta trafiały do jednej z dziupli w województwie mazowieckim. Według śledczych zdarzały się dni, że do dziupli mogło trafiać nawet kilka samochodów na dobę, które były błyskawicznie demontowane na poszczególne części i podzespoły. Następnie sprzedawano elementy poprzez paserów oraz składano podzespoły tworząc nowe samochody, które następnie były legalizowane.