Cela plus. Prawie 100 zarzutów postawiono internetowym oszustom

26-latek przez wiele miesięcy miał oszukiwać na portalach ogłoszeniowych ludzi z całej Polski. Wystawiał na sprzedaż m.in. telefony komórkowe, które wcześniej brała na raty 24-latka. Po wpłaceniu na wskazane konto pieniędzy kontakt z mężczyzną urywał się, a towar nigdy nie docierał do kupującego. Straty spowodowane przez 26-latka szacuje się na łączną kwotę blisko 40 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

W Internecie, podobnie jak przy zwykłych transakcjach, trzeba być czujnym i rozważnym, ponieważ łatwo można paść ofiarą przestępców. Przekonało się o tym kilkanaście osób z całej Polski, którzy chcieli kupić sprzęt elektroniczny na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych. 26-letni mieszkaniec Zawadzkiego miał przez kilka miesięcy wystawiać w Internecie ogłoszenia o sprzedaży telefonów komórkowych, które brała na raty w jednej z sieci komórkowej jego 24-letnia partnerka. Mężczyzna rzekomo sprzedawał w sieci również gry komputerowe oraz routery. Po dokonaniu transakcji przez kupującego oraz wykonaniu przez niego przelewu za zakupiony towar kontakt z 26-latkiem urywał się. Jakby tego było mało mężczyzna miał wyłudzić w bankach blisko 30 pożyczkek online, w których podawał fałszywe dane.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Zawadzkiem przez wiele tygodni zbierali materiał dowodowy. Przesłuchali również licznych świadków. Straty poniesione przez pokrzywdzonych wyceniono na kwotę ok. 40 tysięcy złotych. Śledczy przedstawili sprawcy oszustw blisko 90 zarzutów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z kolei 24-letniej mieszkance Zawadzkiego za zawieranie umów z siecią telekomunikacyjną i celowe niewywiązywanie się z obowiązku opłacania rat śledczy z Zawadzkiego przedstawili 6 zarzutów. Sprawcom oszustw grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Poniżej kilka zasad bezpieczeństwa o których warto pamiętać podczas robienia zakupów internetowych:

- nigdy nie klikajmy w nieznane linki

- nie instalujmy nieznanych aplikacji w telefonie

- sprawdzajmy opinie o sprzedawcy

- nie zakładajmy kont na stronach internetowych wskazanych przez potencjalnych kupujących, gdzie rzekomo można zrealizować płatność

- nie udostępniajmy danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawajmy haseł, pinów, ani kodów dostępu

- jeśli nie jesteśmy czegoś pewni lub coś budzi nasze wątpliwości zrezygnujmy z wykonania transakcji.



mp/policja.pl