Cela plus. Poznań: Narkogang rozbity. Cztery osoby zatrzymane, zabezpieczono 2,5 kg narkotyków

Poznańscy policjanci zatrzymali czterech członków narkogangu działającego w stolicy Wielkopolski. W trakcie akcji przejęto ponad 2,5 kg narkotyków. To między innymi amfetamina, marihuana i tabletki ecstasy.

Według ustaleń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu grupa wprowadziła do obrotu dziesiątki kilogramów substancji odurzających.

Zatrzymania miały miejsce w kilku mieszkaniach i melinach. Część zabezpieczonego „towaru” była już przygotowana do sprzedaży. Zabezpieczono też na poczet przyszłych kar lub grzywien mienie o wartości ponad 95 tysięcy złotych.

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Trzech z nich odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. Trzech z nich trafi do aresztu, wobec czwartego zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.