Cela Plus: Pakowali ,,lewe'' papierosy. CBŚP Zatrzymało 26 osób. Skarb Państwa mógł stracić nawet 10 mln złotych

CBŚP razem ze Strażą Graniczną i mazowieckim KAS zlikwidowało paczkowalnię nielegalnych papierosów. Zabezpieczono blisko 800 tys. gotowych papierosów, a także profesjonalną maszynę do paczkowania wyrobów tytoniowych. Wartość narażenia na uszczuplenia podatkowe, gdyby zabezpieczony towar trafił na rynek, śledczy szacują na co najmniej 800 tys. zł. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić nawet 10 mln zł. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej.

Podczas działań służby błyskawicznie weszły do obiektu, w efekcie czego zatrzymano 26 osób, jak się okazało, samych obcokrajowców. Wówczas także zabezpieczono blisko 800 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Przejęto również profesjonalną i specjalistyczną maszynę do paczkowania papierosów oraz ponad tonę surowców używanych do ich produkcji.