Cela Plus: Ogromne oszustwo w internecie. Dwie osoby zatrzymane. ,,Straty sięgają 16 mln złotych''

Dolnośląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Jak ustalili śledczy sprawcy doprowadzili osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dokonanego w związku z działalnością jednego z internetowych serwisów aukcyjnych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy osób, a straty sięgają 16 mln złotych. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty nielegalnego procederu i zostali aresztowani na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z kolegami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Śledztwo prowadzone jest w związku z doprowadzeniem kilkudziesięciu tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dokonanego w związku z działalnością jednego z internetowych serwisów aukcyjnych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Policjanci z „Cyber” nad sprawą pracowali od kilku miesięcy, a efektem ich żmudnej i wytężonej pracy oraz poczynionych ustaleń było zatrzymanie 11 lutego br. dwóch osób, podejrzanych o udział w nielegalnym procederze.