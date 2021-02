Cela plus: Oferowali załatwienie spraw za łapówki. Sześć osób w rękach CBA

Kolejnych sześć osób zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie prowadzą wspólnie ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Wszystko wskazuje na to, że grupa powoływała się na wpływy w instytucjach publicznych, w tym w organach ścigania i w spółkach Skarbu Państwa oraz podejmowała się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe i ich obietnice. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w październiku 2020 roku. Wówczas sześciu podejrzanych usłyszało zarzuty korupcyjne oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych.

W ubiegłym tygodniu zatrzymano do tej sprawy - na terenie województw mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego - sześć osób (2 kobiety i 4 mężczyzn). Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania. Wszyscy zostali przewiezieni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie prokurator przedstawił im między innymi zarzuty płatnej protekcji. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ujawnił kolejne przestępstwa korupcyjne, polegające na wręczeniu korzyści majątkowych w kwocie co najmniej 185 tys. zł w zamian za załatwienie spraw związanych z uniknięciem odbycia zasądzonej kary więzienia przez jednego z zatrzymanych oraz przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec czterech zatrzymanych osób. Wobec dwóch pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania kraju.

Dotychczas w sprawie jest 13 podejrzanych, z czego wobec 10 stosowany jest tymczasowy areszt.

Planowane są kolejne czynności.

CBA.gov.pl