Cela Plus: Mocny cios w mafię VAT! Biznesmeni w rękach CBA

Trzy osoby zatrzymane przez CBA w związku z nadużyciami VAT na łączną kwotę 1 miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Katowic zatrzymali trzy osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Śląska. Jest to kontynuacja czynności w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Krakowie. Postępowanie dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT. Wartość fikcyjnych faktur ujawnionych w toku śledztwa do chwili obecnej wynosi ponad 29 mln zł.

Zatrzymani, po zakończeniu czynności w ich miejscu zamieszkania, zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty posłużenia się fikcyjnymi fakturami na usługi reklamowe i eventowe na łączną kwotę 1 miliona złotych. Proceder miał miejsce w latach 2018 – 2019.

Jest to już szósta realizacja procesowa w tej sprawie. Dotychczas w toku śledztwa zatrzymano i ogłoszono zarzuty blisko 30 osobom. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

CBA.gov.pl