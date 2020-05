Cela Plus: Mocny cios w mafię VAT! 8 osób zatrzymanych

W ostatnich dniach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, agenci CBA oraz funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 8 osób związanych z tzw. mafią VAT-owską. Wspólne działania organów ścigania to wynik dwóch śledztw nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, dotyczących działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT. W związku z przestępczym procederem Skarb Państwa stracił blisko 90 milionów złotych. Obecne zatrzymania były kolejnymi w tych śledztwach. Uprzednio zarzuty usłyszało już 17 osób, w tym kierujący grupami przestępczymi. Zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę około 7 milionów 600 tysięcy złotych, w postaci nieruchomości, samochodów, zegarków, pieniędzy.

Co zarzuca się podejrzanym

Zatrzymani po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Krakowie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karo-skarbowych związanych z fikcyjnym, „karuzelowym” obrotem granulatem tworzyw sztucznych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz posłużenia się fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę ponad pół miliona złotych.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 40 do 70 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Spółka będąca tzw. „brokerem” sprzedawała towar w postaci granulatów tworzyw sztucznych w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw do podmiotów mających swoją siedzibę na terenie Niemiec, Słowacji oraz Republiki Czeskiej. Następnie towar wracał do Polski za pośrednictwem powiązanych podmiotów, które ponownie dokonywały jego dostawy do „brokera” po cenach niższych od cen zakupu od podmiotów zagranicznych. Działalność przynosiła polskim podmiotom jedynie straty i nie generowała żadnych zysków. Transakcje nie miały zatem ekonomicznego uzasadnienia. Tak zorganizowany obrót pozwalał na spełnienie wymogów dotyczących możliwości zastosowania zerowej stawki podatku, a tym samym na uszczuplenie należności Skarbu Państwa.