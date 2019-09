Cela Plus: Milionowe wyłudzenia VAT przy obrocie paliwami. CBA zatrzymało 7 osób

Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic. Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy przestępczej oraz jej członkowie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej celem zabezpieczenia materiału dowodowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł.