Cela plus: Milionowe straty kilku gmin. Kolejni zatrzymani przez CBA

Materiał zgromadzony przez funkcjonariuszy CBA pozwolił na zatrzymanie kolejnych osób zamieszanych w zmowy przetargowe, w wyniku których doprowadzano do tego, że kilka gmin w Polsce niekorzystnie rozporządzało swoimi finansami.

Agenci katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we Wrocławiu i Oławie kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej i uwikłane w korupcyjny proceder. Były one zatrudnione w podmiotach skupionych wokół zatrzymanego wcześniej do sprawy przedsiębiorcy.