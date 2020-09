Cela Plus: Mafia lekowa rozbita. 4 osoby w rękach policji

Kilkaset opakowań różnego rodzaju leków, setki recept, pieniądze oraz inne dokumenty przejęli policjanci CBŚP oraz zatrzymali 4 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupą. Z ustaleń policjantów i prokuratorów Prokuratury Krajowej ze Szczecina wynika, że członkowie grupy pozyskiwali refundowane leki na podstawie nienależnych im recept, a następnie sprzedawali je na rynku wtórnym w kraju oraz poza jego granicami.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Z ustaleń śledztwa wynika, że wystawiano recepty na leki, które objęte były kwotą refundacji zgodnie z "Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków...". Recepty wypisywane były na osoby, którym nie przysługiwały i tak naprawdę nigdy do nich nie trafiły. Następnie na podstawie tych recept wykupowano leki w aptekach na terenie całego kraju. Wprowadzano w ten sposób w błąd przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia co do zasadności i konieczności powyższych refundacji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie blisko 11 mln zł. Leki były sprzedawane na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Według śledczych grupa mogła działać nawet od czerwca 2015 roku. Głównym terenem działalności przestępczej były województwa śląskie i małopolskie.

W ostatnim czasie policjanci zatrzymali kolejne 4 osoby, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupą. W trakcie przeszukania funkcjonariusze przejęli kilkaset opakowań rożnego rodzaju lekarstw, setki recept oraz zabezpieczyli do analizy m.in. dokumentację, nośniki danych i komputery. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także pieniądze w kwocie ponad 470 tys. zł.

Sprawa, w której łącznie występuje już 26 podejrzanych, w tym aktualnie 13 tymczasowo aresztowanych, wyjaśniania jest przez policjantów z Zarządu w Szczecinie CBŚP i prokuratorów z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Dotychczas zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości przekraczającej kwotę 3 mln. zł. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są dalsze zatrzymania.

CBSP.policja.pl