Cela plus. Lider śląskich pseudokibiców stanie przed sądem. Planował zabójstwo prokuratora

Lider pseudokibiców Ruchu Chorzów „Psychofans” Maciej M. ps. „Maślak” miał m.in. zlecić zabójstwo prokuratora, który prowadził śledztwo ws. jego grupy. Teraz do Sądu Okręgowego w Krakowie trafił przeciwko niemu akt oskarżenia.

Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zarzuca Maciejowi M. m.in. nakłanianie do zabójstwa prokuratora, który prowadził śledztwo przeciwko chuligańskiej grupie „Psychofans”. Zabójstwo to miał planować w latach 2014-2015. W tym czasie toczyła się przeciwko niemu sprawa w Gliwicach i obawiał się skazania. Oskarżony obserwował prokuratora i ustalał dogodne miejsce do dokonania zamachu. Do udziału w zbrodni namawiał członków swojej grupy.

M. przed sądem będzie odpowiadał również za nakłanianie do spalenia około 100 tomów akt z postępowania, jakie toczyło się przeciwko niemu w gliwickim sądzie. Oskarżony, według ustaleń śledczych, miał dowiedzieć się, gdzie przechowywane są akta dot. pseudokibicowskiej grupy i wyznaczyć członka gangu do ich zniszczenia. Planów tych nie udało się zrealizować, ponieważ razem z innymi członkami gangu M. został zatrzymany.

Mężczyzna, razem z innymi oskarżonymi członkami gangu, przedstawiał też fałszywe zaświadczenia lekarskie, chcąc wydłużyć postępowanie sądowe. Akt oskarżenia został skierowany już przeciwko lekarzom wystawiającym fałszywe dokumenty.

Maciejowi M. ps. „Maślak” grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

kak/PAP