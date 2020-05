Cela Plus: Korupcja w Trójmieście. Trzy osoby w rękach CBA

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 22.5.20 9:27



Dziwne.

Jaki urzędnik US weźmie łapówkę w postaci Porsche, BMW?

I co? I pojedzie do pracy Porsche?

Może żona będzie do Biedronki na zakupy jeździć?

Aż tak głupich to chyba w US nie zatrudniają, no chyba, że z nadania PiS, ale wtedy CBA by odpuściło.

Dziwne ...