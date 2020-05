Cela Plus: Kolejny akt oskarżenia ws. ,,dzikiej reprywatyzacji''

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała 30 kwietnia 2020r. do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny - ósmy akt oskarżenia w sprawie dotyczącej tzw. „warszawskiej reprywatyzacji”, przeciwko Antoniemu F. - byłemu prezesowi reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10. Zarzucono mu oszustwo i pranie brudnych pieniędzy. Oskarżonemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.