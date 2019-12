Cela Plus: Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi środowiska w rządzie PO-PSL

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 23 grudnia 2019 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Januszowi O. pełniącemu w okresie od stycznia 2014 roku do listopada 2015 roku funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugi z oskarżonych to biznesmen Marcin M.