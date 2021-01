Cela plus: Internetowy oszust usłyszał prawie 100 zarzutów!

Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa prowadzona przez żarskich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach. 30-latek usłyszał 93 zarzuty dotyczące oszustw. Mężczyzna na portalu internetowym oferował do sprzedaży sprzęt elektroniczny, którego nie posiadał. Łącznie zainkasował ponad 122 tysiące złotych. Może mu grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z żarskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli sprawę oszustw prowadzoną pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach, kierując akt oskarżenia do sądu. Funkcjonariusze ustalili, że 30-letni mieszkaniec Żar oferował do sprzedaży na jednym z portali internetowych sprzęt elektroniczny, którego nie posiadał. Na aukcjach wystawiał między innymi telewizory, monitory do komputerów, karty graficzne, oczyszczacze powietrza, odkurzacze, procesory. Jak ustalili śledczy we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 roku podejrzany zainkasował z tego tytułu ponad 122 tysiące złotych. Sprawa rozpoczęła się po wpłynięciu zawiadomienia o przestępstwie od firmy prowadzącej portal internetowy, na którym podejrzany wystawiał fałszywe aukcje ze sprzętem komputerowym i elektronicznym. Firma ta wypłaciła kupującym zwrot kwoty za zakupiony i nieotrzymany towar. W wyniku podjętych czynności w tej sprawie policjanci ustalili 93 osoby, które zapłaciły za towar i nie otrzymały go. Po zgromadzeniu materiału dowodowego możliwe było przedstawienie 30-latkowi 93 zarzutów dotyczących oszustw na szkodę osób z całej Polski. Sprawa teraz znajdzie swój finał w sądzie. Mężczyźnie może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

