Cela plus: Handlowali podrabianymi lekami na wielką skalę. 13 osób w rękach CBŚP

13 osób zatrzymanych, zabezpieczone setki tysięcy produktów leczniczych o szerokim spektrum działania, począwszy od leków onkologicznych, psychotropowych, przez anaboliki i środki na potencję, 15 kg substancji czynnej, jak również inne półfabrykaty służące do produkcji lekarstw, o łącznej wartości co najmniej 25 mln zł, to wstępne podsumowanie międzynarodowej operacji CBŚP, przeprowadzonej we współpracy z OLAF-em i służbami włoskimi oraz francuskimi, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji pracowali kilkanaście miesięcy, ustalając sposób działania i członków zorganizowanej grupy przestępczej. Realizując sprawę podjęto współpracę z Żandarmerią francuską (OCLAESP), włoskimi Carabinierri i służbą celną we Włoszech, pod patronatem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych z siedzibą w Brukseli (OLAF).

Wszystko wskazywało na to, że kilkanaście osób działających na terenie Europy w ramach zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, od co najmniej lutego 2018 roku mogło sprowadzić z Azji do Polski prawie pół tony substancji czynnej. Towar ten następnie przesyłano poza granice kraju, gdzie produkowano podrabiane leki. Według śledczych kilkadziesiąt milionów sfałszowanych produktów największych światowych koncernów farmaceutycznych mogło trafić do Polski. Produkty te dalej sprzedawane były za pośrednictwem stron internetowych odbiorcom w Europie i USA. Z ustaleń śledczych wynika, że gang mógł pozyskiwać także poprzez kradzieże z zakładów farmaceutycznych oryginalne lekarstwa. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży medykamentów trafiały na specjalnie utworzone w tym celu rachunki bankowe, a następnie były inwestowane. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie gangu mogli wprowadzić do obrotu produkty lecznicze o wartości co najmniej 7 milionów złotych.

Rozbicie grupy nastąpiło w minionym tygodniu jednocześnie we Włoszech, Francji i w Polsce zatrzymano 13 osób, z czego 2 poza granicami naszego kraju. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono luksusowe pojazdy warte ok. 600 tys. zł, a także pieniądze w kwocie ponad 900 tys. zł. Akcja była koordynowana przez OLAF.

W Polsce, przy wsparciu policjantów CBŚP ze Szczecina, Radomia i Warszawy, przeprowadzono działania w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim i łódzkim. Wówczas to, zatrzymano 11 osób. W trakcie przeszukań policjanci przejęli komponenty służące do produkcji leków, setki tysięcy opakowań leków, ulotki informacyjne, substancje czynne oraz gotowe produkty lecznicze, o łącznej wartości co najmniej 25 milionów złotych. Zabezpieczono m.in. leki onkologiczne, psychotropowe, anaboliki i środki na potencję, 15 kg substancji czynnej, a także inne półfabrykaty służące do wytwarzania produktów leczniczych. Przejęto także fałszywe dokumenty tj. dowody osobiste, przedmioty przypominające broń palną, a także kokainę i marihuanę.

Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty dot. m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzanie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez produkcję, przechowywanie, wprowadzanie do obrotu czy odpłatne udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych, importu substancji czynnej i gotowych produktów leczniczych czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Dwóm osobom przedstawiono zarzut kierowania grupą.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, zastosował wobec 9 zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

CBSP.policja.pl