Cela plus: Gang wyłudził ponad 45 milionów złotych dotacji unijnych. 7 osób w rękach policji

Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem PK rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkom gangu udało się wyłudzić 45 mln zł i usiłowali wyłudzić kolejne prawie 46 mln zł. Do sprawy zatrzymano 7 osób, z czego 5 aresztowano. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej. Środki pozyskiwano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie dokumentów potwierdzających nieprawdę na dofinansowanie realizacji projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej.

Śledczy zebrali materiał dowodowy świadczący, że posługiwano się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych, których wartości były wielokrotnie zawyżane w związku z pośrednictwem szeregu firm azjatyckich i polskich. Następnie realizując wymogi innowacyjnego projektu pozorowano obrót „wyprodukowanymi” wyrobami higienicznymi poprzez fikcyjną sprzedaż do krajów Bliskiego Wschodu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Wówczas to, przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie. Łącznie do sprawy zatrzymano 7 osób, którym przedstawiono zarzuty wyłudzeń funduszy unijnych na co najmniej 45 mln zł i usiłowania wyłudzenia w wysokości prawie 46 mln zł. Sześcioro podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby są podejrzane o kierowania tą grupą. Decyzją sądu pięcioro zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Ponadto w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 400 tys. zł, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien.

CBA.gov.pl