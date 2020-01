Cela Plus: Funkcjonariusze CBA w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Piotr Nowak 27.1.20 14:10

Polityków PO nazywamy patointeligencją, natomiast zwolenników PO nazywamy debilami, ludzi z pełnym wykształceniem podstawowym. Zresztą widać to dokładnie po ich komentarzach np. na Frondzie. Dlaczego patointeligencja ?!

Jak wcześniej mówili członkowie PO, partia ta powstała jako przeciwwaga dla Lewicy i dla komunizmu w Polsce. I początkowo się to udało, bo SLD nie weszła nawet do parlamentu

Obecnie sam szef tej partii Schetyna, jeszcze przed wyborami do PE wskrzesił Lewicę w Polsce - na własną zgubę ! Widać jak na dłoni, że popularność Lewicy rośnie - PO maleje. Dlaczego maleje ?! Bo członkowie PO to patointeligencja, która kłamie jak kłamała, kradnie jak kradła i ci ludzie są nadal zdrajcami naszej ojczyzny. Z drugiej zaś strony bez programu i bez wizji dla Polski, a jedynym bodźcem do działania jest antyPIS. Wszystko co oni zrobili przez 8 lat władzy jast dobrem, a wszystko co zrobił PIS przez 4 lata władzy jest złem !

Inaczej mówiąc, ich droga wiedzie szybkimi krokami na śmietnik historii !