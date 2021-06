Cela plus: Fikcyjny handel złomem i manipulacja akcjami na GPW. 8 osób w rękach CBA

Osiem osób zatrzymanych przez CBA w związku z nowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące między innymi podejrzenia manipulacji instrumentami finansowymi. Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy CBA.

W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę ok. 54 mln zł. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek, z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa proceder ten trwał w latach 2017-2018. Wszystko wskazuje na to, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o ok. 11 mln zł.

Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że uzyskane w drodze faktoringu pieniądze, wykorzystywano do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln zł.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w ostatnich dniach osiem osób, wśród których są zarządzający spółkami oraz przedstawiciele innych podmiotów współdziałający z nimi. Przeszukano także kilkanaście lokalizacji.

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu. Natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Funkcjonariusze CBA podczas czynności zabezpieczyli mienie, którego wartość przekracza 1mln 700 tys. zł.

