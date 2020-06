Cela plus: Fałszywi policjanci wpadli w ręce prawdziwych...

Funkcjonariusze wydziałów kryminalnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także w Łodzi oraz jeleniogórskiej komendy miejskiej wspólnie z policjantami z komisariatów w Kowarach i Karpaczu, w wyniku realizacji sprawy operacyjnej namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 27 lat podejrzanych o wyłudzenie sporej kwoty pieniędzy od dwóch seniorek.

Cała historia zaczęła się od jednego telefonu — w trakcie rozmowy osoba po drugiej stronie słuchawki, według wciąż powtarzającego się modelu zachowania sprawców takich przestępstw, starała się przekonać kobiety w podeszłym wieku o tym, że jest z Policji. Następnie podstępem obydwie pokrzywdzone zmuszone zostały do przekazania swoich oszczędności. W jednym przypadku była to kwota 20 tysięcy złotych oraz warta 3 tysiące złotych biżuteria. Druga z kobiet utraciła środki pieniężne w wysokości 50 tysięcy złotych. Obie pokrzywdzone to mieszkanki Wałbrzycha.