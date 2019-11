Cela Plus: CBA udaremniło oszustwo VAT na 100 mln złotych

Śledztwo ma swój początek w maju 2017 r. Wówczas to w wyniku podjętych działań zatrzymano 3 osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych. Ostatnie zatrzymania miały zaś miejsce we wrześniu br., wówczas to zatrzymano szefa grupy przestępczej i jedocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt.