Cela plus: CBŚP zlikwidowało fabrykę lewych papierosów. Zabezpieczono tytoń wart 6 mln złotych

Policjanci CBŚP zlikwidowali nielegalną krajalnię suszu tytoniowego, zabezpieczając przy tym blisko 23 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy, którego wartość oszacowano na ok. 6 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 6 mężczyzn (4 Ukraińców, Polaka i Białorusina), z czego decyzją sądu 5 tymczasowo aresztowano. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Policjanci z Zarządów w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że w woj. dolnośląskim działała krajalnia suszu tytoniowego. Nielegalny biznes ukryty był w jednej z hal magazynowych na terenie prywatnego przedsiębiorstwa.

Podczas przeprowadzonej akcji „na gorącym uczynku” funkcjonariusze zatrzymali 5 podejrzanych, w wieku od 30 do 50 lat. Kolejny został zatrzymany w tym samym czasie w swoim domu. W hali, gdzie działała krajalnia znajdowała się profesjonalna linia do konfekcjonowania wyrobów tytoniowych warta około miliona złotych. W tym pomieszczeniu znajdowała się także suszarnia do krajanki tytoniowej i jej nawilżania. Wydajność zabezpieczonej maszyny to 600 kg na godzinę, a śledczy szacują, że dzienna produkcja mogła wynosić blisko 5 ton, co jest porównywalne z parametrami ciągów technologicznych stosowanych przez legalnych producentów takiego towaru. Podczas działań zabezpieczono także pojazd ciężarowy, na naczepie którego znajdował się tytoń bez polskich znaków akcyzy.

W pomieszczeniach oraz na naczepie samochodu ciężarowego policjanci CBŚP zabezpieczyli łącznie blisko 23 tony wyrobów akcyzowych, w tym ponad 8 ton suszu tytoniowego, blisko 9 ton tytoniu do palenia oraz 6 ton sprasowanych liści tytoniu. Wartość rynkowa przejętych wyrobów to ok. 6 mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że towar miał być rozprowadzany w woj. dolnośląskim. Gdyby „lewy” towar akcyzowy trafił do nielegalnego obrotu, wówczas Skarb Państwa byłby narażony na straty wynoszące ponad 25 mln zł tytułem niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, gdzie podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz karno-skarbowe.

CBSP.policja.pl