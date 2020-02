Cela Plus: CBŚP udaremnia przemyt 10 mln papierosów. Były ukryte w kontenerze z koszulkami

Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni odkryli przemyt prawie 10 mln szt. papierosów. Nielegalny towar ukryty był w kontenerze, a przypłynął do Polski z Bangladeszu. Dzięki wspólnym działaniom służb budżet państwa nie został uszczuplony o ponad 11 mln zł. Wartą ok. 6,8 mln kontrabandę ukryto w kontenerze z koszulkami.

Sprawdzenie kontenera, który przypłynął na statku z Azji, to efekt wymiany informacji pomiędzy pomorską KAS i CBŚP z Gdańska. Zgromadzone przez służby informacje doprowadziły do szczegółowej kontroli transportu z deklarowanym ładunkiem koszulek. Według dokumentacji towar miał trafić na Węgry. Funkcjonariusze najpierw zeskanowali kontener za pomocą urządzenia RTG, a następnie skorzystano z umiejętności psa wyszkolonego do wykrywania tytoniu. Zarówno obraz zarejestrowany przez skaner, jak i reakcja psa służbowego nie pozostawiały złudzeń, co do konieczności szczegółowego sprawdzenia kontenera.