Cela Plus: CBŚP rozbiło grupę, która zaopatrywała gangi w broń

Zatrzymanie 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przejęcie kilkudziesięciu sztuk broni, kilku tysięcy sztuk amunicji oraz materiałów mogących posłużyć do stworzenia ładunków wybuchowych, to efekt działań przeprowadzonych przez policjantów CBŚP. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Okręgowa we Włocławku. W akcji wsparcia udzielili policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA" i KMP w Poznaniu.

Policjanci z Wydziału we Włocławku Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym przerabianiem i wprowadzaniem do obrotu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych. Grupa mogła działać od kilku lat, a jak wynika z ustaleń śledczych, jej członkowie z handlu bronią uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Nielegalny proceder przerwali policjanci CBŚP podczas akcji, przeprowadzonej wspólnie z Prokuraturą Okręgową we Włocławku. Wówczas to zatrzymano pięć osób. Czynności zrealizowano na terenie województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Uczestniczyli w nich również pirotechnicy CBŚP, policyjni kontrterroryści z CPKP ,,BOA" oraz przewodnik z psem wyspecjalizowanym do poszukiwania materiałów wybuchowych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W trakcie działań policjanci łącznie zabezpieczyli 61 jednostek broni palnej, tj.: 45 sztuk broni długiej, 13 sztuk broni krótkiej i 3 sztuki broni maszynowej, około 7000 sztuk amunicji różnego kalibru do broni bojowej, myśliwskiej i sportowej, kilkadziesiąt elementów broni takich jak: lufy, magazynki, kolby zamki, mechanizmy spustowe, sprężyny i inne. Ponadto zabezpieczono ponad 100 zapalników elektrycznych różnego typu, z których każdy mógł być wykorzystany do stworzenia ładunku wybuchowego. Ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości prochu czarnego oraz lont prochowy.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz nielegalnego handlu bronią palną i amunicją. Sąd Rejonowy we Włocławku zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec wszystkich pięciu podejrzanych.