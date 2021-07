Cela plus. CBŚP, KAOSG i hiszpańskie służby rozbiły gang i powstrzymały przemyt 1,2 tony narkotyków do Polski

CBŚP, Karpacka OSG wraz z hiszpańskimi Policia Nacional i Guardia Civil rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Polski i Hiszpanii, zajmującą się przestępczością narkotykową na bardzo dużą skalę. Śledztwo po polskiej stronie nadzoruje małopolska Prokuratura Krajowa, a międzynarodowa koordynacja działań była realizowana w ramach Europolu i Eurojustu. Zatrzymano 9 osób, zlikwidowano 2 plantacje konopi, na których rosło 1400 krzewów, a także przejęto gotowe narkotyki. Grupa mogła przemycić do Polski nawet 1,2 tony marihuany wartej prawie 24 mln zł. Zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę ponad 22 mln zł m.in. luksusowe wille w Hiszpanii. Część podejrzanych jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa przestępcza zajmowała się przemytem znacznych ilości marihuany z Hiszpanii do Polski, a następnie wprowadzaniem jej do obrotu. Zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 30 do 45 lat, mieszkający na co dzień zarówno w Polsce jak i na terenie Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że część podejrzanych jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. Według śledczych grupa działała w latach 2016-2021 i w tym czasie mogła przemycić do Polski, a następnie wprowadzić na rynek, nie mniej niż 1,2 tony marihuany o szacunkowej wartości około 24 milionów złotych. W ramach śledztwa powołano specjalny zespół złożony z funkcjonariuszy Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast postępowanie jest nadzorowane przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W ostatnim czasie w Hiszpanii przeprowadzono działania z udziałem polskich funkcjonariuszy. Policia Nacional z miejscowości Denia oraz Guardia Civil z Walencji przy asyście policjantów z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymały 5 polskich obywateli, w tym 3 poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania wydanymi przez polski sąd na wniosek małopolskiej Prokuratury Krajowej. W trakcie przeszukań odkryto 2 plantacje marihuany, na których znajdowało się łącznie 1400 krzewów konopi w różnych fazach wzrostu oraz 25 kilogramów gotowego narkotyku, przejęto także gotówkę.

W tym samym czasie w Polsce policjanci CBŚP i funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania na terenie trzech województw: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego; gdzie zatrzymali 4 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wykonali szereg przeszukań. Zabezpieczyli dokumenty, sprzęt elektroniczny, a także ponad 5,5 kg haszyszu i 4 litry płynnej amfetaminy, z której można by uzyskać 16 kg sproszkowanego narkotyku oraz ponad 3 kilogramy marihuany. Wartość przejętych narkotyków to blisko pół miliona złotych. Zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 300 tysięcy złotych i prawie 9,5 tysiąca Euro.

Wobec zatrzymanych na terenie Hiszpanii Polaków, wdrożono procedurę sprowadzenia ich do Polski, natomiast osoby zatrzymane w Polsce zostały tymczasowo aresztowane przez sąd na okres trzech miesięcy. 7 osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzanie do obrotu oraz przemyt znacznych ilości narkotyków, za co może grozić 15 lat pozbawienia wolności. Dwóch zatrzymanych będzie odpowiadać karnie zgodnie z hiszpańskim prawem.

Ta realizacja to kolejny sukces, będący efektem międzynarodowej współpracy polskich i hiszpańskich organów ścigania za pośrednictwem Europolu. Operacja ta była prowadzona w ramach projektu @ON NETWORK - finansowanej przez Unię Europejską inicjatywy mającej na celu zwalczanie działających w Europie zorganizowanych grup przestępczych najwyższego szczebla. Projekt prowadzony przez włoską Direzione Investigativa Antimafia (DIA) został zainicjowany w siedzibie Europolu w 2018 r. i obejmuje 27 służb (LEA - Law Enforcement Agencies) reprezentujących 22 kraje oraz Europol. W tej sprawie współpracowano także w ramach Eurojust.

W ramach tej sprawy łącznie zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę ponad 22 milionów złotych, w postaci gotówki, samochodów oraz nieruchomości na terenie Hiszpanii, w tym luksusowych willi. W ustaleniu zajętych składników majątkowych, wsparcia udzieliła lubelska Krajowa Administracja Skarbowa.

Poza ostatnimi działaniami, śledczy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza powiązana ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych, w latach 2011-2017, dokonała co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany o wartości detalicznej co najmniej 440 milionów złotych. Przemyt odbywał się do Polski z Holandii, Hiszpanii i Niemiec. Ponadto ustalono, że grupa przemycała narkotyki z Hiszpanii do Włoch, Belgii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Środki odurzające były następnie wprowadzane przez grupę do obrotu na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Aktualnie w sprawie występuje 44 podejrzanych. Śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone kolejne zatrzymania.



