Cela Plus: CBA w siedzibie PZPN. Chodzi o aferę melioracyjną

Dzisiaj (10.09.2020 roku) na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kilkanaście przeszukań w postępowaniu dotyczącym tzw. afery melioracyjnej. W jednym z wyłączonych wątków tego postępowania już 3 lipca 2019 roku prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi G. Łącznie oskarżono 32 osoby o popełnienie 94 przestępstw.

Przeszukano kilkanaście miejsc

Przeszukania przeprowadzono w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Okręgowych Związkach Piłki Nożnej, jak również w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w siedzibach prywatnych firm i kliku miejscach zamieszkania osób fizycznych. W trakcie czynności zabezpieczono obszerną dokumentację w tym w postaci elektronicznej, która zostanie poddana szczegółowej analizie.

Dotychczas siedem osób usłyszało zarzuty

Przeszukania związane są z jednym z wątków tzw. afery melioracyjnej dotyczącym nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin S.A.

Już 9 i 10 lipca 2019 r. na polecenie prokuratora zatrzymano w tej sprawie 7 osób, które usłyszały zarzuty tzw. prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk. Ponadto sześciu zatrzymanych usłyszało wówczas zarzuty popełnienia oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 294 par. 1 kk w zw. z art. 65 par. 1 kk.

Wśród zatrzymanych był prezes fundacji Łukasz B. oraz radca prawny i doradca podatkowy Michał D. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wówczas środki zapobiegawcze.

Usługi reklamowe i 2 miliony złotych szkody

W toku postępowania prokurator ustalił, że fundacja podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych z Zakładami Chemicznymi. Przeprowadzono analizę dokumentacji Fundacji All Sports Promotion, jak również dokumentacji innych podmiotów oraz analizę wzajemnych przepływów finansowych. W ich wyniku potwierdzono, iż część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion (działającą w imieniu AZS Koszalin S.A.) nie trafiała do AZS Koszalin S.A. Środki te zostały przelane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników. W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Zakłady Chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych.

Nowy materiał dowodowy

W toku śledztwa zgromadzono nowy materiał dowodowy, który uzasadniał przeprowadzenie przeszukań w celu zabezpieczenia dokumentacji, w tym zgromadzonej w Polskim Związku Piłki Nożnej, która zostanie poddana szczegółowej analizie.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

