Cela plus: CBA uderza w mafię paliwową. Zatrzymano 8 osób

Kolejne osoby uzyskały status podejrzanych w związku ze sprawą dotyczącą działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tzw. mafii paliwowej w latach 2013-2018. Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez kilka delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuraturę Regionalną w Białymstoku.

Tym razem funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na terenie kilku województw 8 osób, wśród których znalazły się osoby kierujące oraz pracownicy kilku spółek, w tym zarejestrowanych na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fikcyjnym obrotem olejem smarowym. Dodatkowo jedna osoba została doprowadzona na ogłoszenie zarzutów z Aresztu Śledczego w Białymstoku, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności związaną z innym postępowaniem.

Wszystko wskazuje na to, że w ramach funkcjonowania tzw. karuzeli podatkowej kupowano olej smarowy przez spółki zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie sprowadzano go z powrotem na teren RP. W efekcie tego działania doszło do uszczuplania podatku VAT oraz podatku akcyzowego na kwotę około 308 mln zł.

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 308 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT i akcyzy. Wobec czterech zatrzymanych, sąd na wniosek prokuratury zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Są to kolejne działania podjęte przez śledczych w ostatnim czasie w tym wielowątkowym postępowaniu. Licznik podejrzanych rośnie - do tej pory zarzuty usłyszało 120 osób.

