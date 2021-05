Cela plus! Bank stracił przez nie prawie 15 mln złotych

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wodzisławskiej komendy zatrzymali trzy kobiety, podejrzane o narażenie na straty w wysokości około 15 milionów złotych banku, w zarządzie którego zasiadały. Śledczy zabezpieczyli część majątku należącego do zatrzymanych. Podejrzanym za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Od 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim trwało śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w jednym z banków na terenie powiatu wodzisławskiego. W trakcie działań śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili, że w proceder zamieszane były trzy kobiety - dwie mieszkanki powiatu wodzisławskiego i jedna z powiatu raciborskiego - które były członkami zarządu. Jak wskazują zgromadzone dowody, kobiety w okresie od 2014 roku do 2017 roku przekazywały nieprawdziwe informacje o sytuacji finansowej banku do organu nadzorczego, prowadziły w sposób nieprawidłowy księgi finansowe banku oraz udzielały kredytów podmiotom oraz osobom fizycznym nieposiadającym zdolności kredytowej i których wnioski były negatywnie opiniowane przez analityków kredytowych. Działania kobiet doprowadziły bank do straty finansowej sięgającej blisko 15 milionów złotych. Wczoraj, podczas wykonywanych czynności z zatrzymanymi, policjanci zabezpieczyli cześć ich majątku w postaci gotówki oraz ruchomości. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zastosowała wobec kobiet środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Podejrzanym za te przestępstwa grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

mp/policja.pl