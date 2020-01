Cela plus: Armagedon pedofilów na Mazowszu

Już 67 osobom postawiono zarzuty o produkcję, posiadanie i rozpowszechnianie treści pedofilskich w internecie. Dotychczas wobec 54 z nich do sądów zostały skierowane akty oskarżenia, na podstawie których prawomocnym wyrokiem sądu skazanych zostało już 37 oskarżonych, pozostałe sprawy są w toku. W ostatnich dniach policjanci z KWP zs. w Radomiu zatrzymali do sprawy kolejne 3 osoby.

Początek sprawy miał miejsce w 2017 roku, kiedy to w wyniku międzynarodowej współpracy policji z kilku krajów, w tym z Polski, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie i udostępnianie materiałów o charakterze pedofilskim. Zatrzymanym był obywatel Polski od wielu lat zamieszkujący w Bukareszcie. Śledczy ustalili, że w internecie pojawiły się materiały o treści pedofilskiej, gdzie pokrzywdzoną jest dziewczynka z Polski. Poczynione w sprawie działania doprowadziły do zidentyfikowania tożsamości i ustalenia miejsca zamieszkania pedofila. Jak się okazało był to 37-letni Polak. Zatrzymanie mężczyzny zostało przeprowadzone we współpracy z rumuńską policją, a całość działań koordynował EUROPOL.