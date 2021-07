Cela plus! 9 handlarzy narkotyków stanie przed sądem

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej akt oskarżenia przeciwko 9 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych.

Ustalenia śledztwa

W toku śledztwa ustalono, że na terenie województwa śląskiego istniała zorganizowana przez Jarosława Ł. grupa przestępcza, która zajmowała się obrotem ekstazy, marihuaną oraz dopalaczami. Przestępcy działali w Bielsku-Białej, Cieszynie, Ustroniu, Kozach i innych miejscowościach w okresie co najmniej od października 2016 roku do lutego 2020 roku.

Jarosław Ł. zarządzając stworzoną przez siebie grupą przestępczą określał teren, na którym poszczególni handlarze mogli sprzedawać narkotyki, decydował, z kim mogli współpracować, a także narzucał cenę.

Zarzuty

Jarosławowi Ł., kierownikowi zorganizowanej grupy przestępczej, przestawiono zarzut z art. 258 § 3 kk oraz 5 zarzutów uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego, substancji psychotropowej i nowej substancji psychoaktywnej. Kolejnym 5 podejrzanym – Adamowi K., Januszowi K., Jerzemu K., Zbigniewowi P. i Henrykowi M. zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego, substancji psychotropowej i nowej substancji psychoaktywnej. Trzech podejrzanych usłyszało zarzuty udzielania i posiadania substancji psychotropowych.

Wobec 6 oskarżonych stosowano tymczasowe aresztowanie, zaś wobec pozostałych dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 12.

