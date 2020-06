Cela plus! 20 mln wyłudzeń VAT, 25 lat więzienia

Obserwator 22.6.20 8:38

Oczywiście, że nic nie zrobili w tej dziedzinie. Ktoś powie, tu nic nie mogą zrobić bo sędziowie się bronią i wzajemnie wspierają. To weźmy inny przykład. Weźmy to co wyrabiali prokuratorzy (którzy nawiasem mówiąc wciąż pracujący) w trójmieście, aby tuszować sprawę Krystka. To woła o pomstę do nieba. Od 2015 r, sprawa jest znana. Co w tym czasie robiła Prokuratura Generalna pod wodzą Ziobry? Nic, kompletnie nic. Cóż z tego że teraz jak pod powstał film Sekielskich Prokuratura Generalna po wodzą Ziobry przeniosła sprawę do Łodzi. Ja się pytam co zrobi się z tymi prokuratorami i policjantami, którzy zamiatali tą sprawę i będą zamiatali inne tego typu sprawy pod dywan. Co tu też nie mieli przełożenia. Czy może PIS miał to od 2015 r. w d..pie ?