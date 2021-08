Cela plus! 17 osobom postawiono aż 102 zarzuty przestępstw narkotykowych

Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się śledztwo, jakie prowadzili policjanci z komisariatu w Nowej Dębie, w sprawie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Policjanci do sprawy zatrzymali 17 osób w wieku od 19 do 41 lat oraz zabezpieczyli narkotyki: amfetaminę, marihuanę, tabletki ecstasy i krzewy konopi indyjskich. Podejrzani usłyszeli łącznie 102 zarzuty przestępstw narkotykowych. Pięć osób tymczasowo aresztowano.

Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące szeregu przestępstw narkotykowych.

Funkcjonariusze zatrzymali 17 osób w wieku od 19 do 41 lat. Podejrzani są mieszkańcami trzech powiatów: tarnobrzeskiego, sandomierskiego i mieleckiego.

Lista popełnionych przez nich przestępstw jest długa, śledczy przedstawili im łącznie 102 zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów kodeksu karnego. W toku śledztwa, policjanci ustalili, że mężczyźni procederem zajmowali się od około 2 lat.

Sprawa swój początek miała latem 2020 roku. Policyjny patrol zatrzymał w Nowej Dębie do kontroli drogowej samochód, którego kierującym był mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego. Przy mężczyźnie policjanci ujawnili narkotyki. Dalsze czynności doprowadziły do zatrzymania 19-letniego mieszkańca gminy Baranów Sandomierski. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności operacyjne. Ustalili, że kilku mężczyzn rozprowadza narkotyki na terenie przyległych powiatów. Znając ich tożsamość, kolejno ich zatrzymywali.

W czasie prowadzonych czynności policjanci zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że mężczyźni dopuścili się m.in. wprowadzenia do obrotu ponad 6 kilogramów amfetaminy o czarnorynkowej wartości około 240 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1 kilogram marihuany, 600 gramów amfetaminy, ponad 50 tabletek ecstasy, 9 krzewów konopi indyjskich oraz amunicję. Podczas przeszukania mieszkań zatrzymanych, śledczy zabezpieczyli wagi elektroniczne, przedmioty służące do porcjowania środków odurzających i ich rozprowadzania.

Na podstawie zgromadzonego materiału, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 5 z zatrzymanych mężczyzn. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanych w wieku 19, 21, 26, 36 i 41 lat tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Kolejnych 5 mężczyzn objętych zostało wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.



mp/policja.pl