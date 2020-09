Cela Plus! 12 kg amfetaminy na ogródku działkowym

Dwaj mieszkańcy Tychów, którzy na terenie jednego z ogródków działkowych przechowywali znaczne ilości amfetaminy, „wpadli” w ręce policjantów z KWP w Katowicach zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Tym sposobem ok. 12 kg amfetaminy o czarnorynkowej wartości ponad 80 tys. złotych nie trafi do obrotu. Zatrzymani w sprawie 33 i 30-latek usłyszeli już prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i na 3 miesiące trafili do aresztu. Grozi im 10 lat odsiadki.

Praca policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców katowickiej komendy wojewódzkiej ma na celu udaremnianie przestępczej działalności śląskich kiboli polegającej m.in. na przestępczości stadionowej, narkotykowej, a także związanej z wymuszeniami.

Kilka dni temu informowaliśmy o przejęciu przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 8 kg amfetaminy i marihuany oraz kilku tysięcy tabletek ecstasy w Czechowicach-Dziedzicach. Mundurowi zatrzymali wtedy 28-latka, który przechowywał tak duże ilości narkotyków w mieszkaniu.

Jednak śląscy stróże prawa nie próżnują i mają na swoim koncie kolejny sukces. Tym razem policjanci, którzy wspólnie ze służbami z kraju i zagranicy monitorują i rozpracowują środowisko pseudokibiców, namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn z Tychów związanych ze środowiskiem jednego ze śląskich klubów piłkarskich. 33 i 30-latek na terenie jednego z ogródków działkowych w Tychach schowali ok. 12 kg amfetaminy. Narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 80 tys. złotych nie trafią do obrotu dzięki policjantom, którzy je odnaleźli i zabezpieczyli.

Dwaj zatrzymani mężczyźnie nie kryli zdziwienia wizytą mundurowych. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Tychach, gdzie usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Policjanci i prokurator wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Sąd przychylił się do wniosku, a mężczyźni spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie śledczym. Wcześniej byli już karani za przestępstwa narkotykowe. Grozi im do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Katowicach / mw)

policja.pl