CBA w fundacji marszałka Grodzkiego. Czy profesor przyjmował łapówki?

AAAtomek 13.3.20 10:08

Dwa miesiące miał nasz rząd na przygotowania do epidemii. Co zrobiły KOMUCHY z PRAWICY? Przekazli 2 miliardy złotych rocznie na TV, zamiast na przygotowywania do epidemii! Gdyby było inaczej, to telewizor rządowy od rana do wieczora pokazywałby pełne magazyny materiałów (masek, fartuchów, żeli, respiratorów itd) i rzędy gotowych łóżek na przyjęcie chorych . A nie pokazuje. Jedyne co ma rząd, to dobre rady. Jak na dłoni widać, że rząd się nie przygotował. Łapanka cieciów na ministrów zbiera swoje żniwo.



Od powietrza, PiS, Dudy, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie.