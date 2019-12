CBA: Gotówka u Banasia, jej pochodzenie - niejasne

SutenerzySplunięciemKontestująPaństwowąBankowość 16.12.19 12:46

PiSocjaliści sądzą, że w branży sutenerskiej dziwkom płaci się za robotę przelewami na konta, ZUSy mają opłacane skrupulatnie i jeszcze dostają paczki świąteczne na Mikołaja.

Nie. Kryształowy Sutener Banaś wpada do burdelu, wypłaca w gotówce co do grosza, za winy i uchybienia potrąca 50%. A dziwki są ZAWSZE czegoś winne, więc biorą te 50% ustalonych pieniędzy i niech tylko krzywo spojrzą, zamiast pocałować lakiery na wysokim obcasie Kryształowego Sutenera Banasia, to spędza wieczór na wizażowaniu lima pod oczami i doraźnym wstawianiu jedynki z gumy do żucia.

Sutener operuje WYŁĄCZNIE gotówką. Nawet ci ze Stowarzyszenia Sutenerów Katolickich noszą rulony gotowizny po kieszeniach. DO opłacania się patronom z policji, do rozliczeń z opiekunami lokali, do zapłaty AKowcom za ich trud w zdobywaniu kamienic.