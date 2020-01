CBA apeluje do świadków korupcji w szczecińskim szpitalu

JS 9.1.20 11:57

No to teraz inni, obciążeni kopertami z pieniędzmi lekarze podziękują prof. Grodzkiemu za to czego im narobił. I po co pchał się do polityki z brudnym sumieniem ? Po co wszczął samobójczą szarżę o praworządność, której sam nie przestrzegał ?

Prawo i sprawiedliwość równe dla WSZYSTKICH !

Pozdr.