Cartoon Network ,,uczy'' dzieci stosowania ,,odpowiednich zaimków płciowych''

- Używanie zaimków płciowych, jakich życzy sobie dana osoba, to wyraz szacunku. Wszyscy powinniśmy być postrzegani, tak jak się czujemy oraz być kochani, za to kim jesteśmy – czytamy na jednym z obrazków komiksu opracowanego prze Cartoon Network.

- Nieważne, którego zaimka używasz – my akceptujemy, afirmujemy i kochamy Cię takim, jakim jesteś – zapewnia w swoim wpisie na Facebooku amerykańska stacja telewizyjna emitująca bajki, seriale i filmy animowane dla dzieci i młodzieży.

Stacja postanowiła rozpocząć propagowanie "akceptacji i miłości", natomiast sposób, w jaki to robi, może budzić spore wątpliwości.

We wpisie na Facebooku Cartoon Network zwraca uwagę, że uznanie za normę dowolności w stosowaniu zaimków płciowych nie wystarczy. Według autorów wpisu należy także propagować i popularyzować taką postawę.

W poście został umieszczony link do "poradnika sprawiedliwości płciowej", który został przygotowany przez przez NBJC (National Black Justice Coalition –amerykańska organizacja zajmującą się wsparciem osób LGBT).

W poradniku tym opisano szczegółowo, jak należy rozumieć m. in. płeć, równość, co to jest "transgender" oraz "cisgender".

Opublikowano także komiks dla dzieci.

