Caritas. Dzisiaj ,,święconka'' w Poznaniu na wynos

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 12.4.20 11:04



Brawo.

Wychodzi na to, że nie cały KK to pazerna, wroga człowiekowi instytucja.

A wczoraj w TV pokazywali też mniszki, które pomogły pensjonariuszom jakiegoś ośrodka pomocy.

Może jest szansa dla kościoła? Może ... a może to tylko w Święta.