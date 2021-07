Campus Polska Przyszłości Trzaskowskiego tylko dla zaszczepionych

Na facebookowym profilu organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego Campusu Polska Przyszłości poinformowano, że w wydarzeniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19.

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie przygotowane przez Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego, które odbędzie się na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Skierowana do młodych ludzi inicjatywa ma być okazją do dyskusji na takie tematy jak polityka klimatyczna czy edukacja.

Dziś organizatorzy poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że udział w spotkaniu będą mogły wziąć wyłącznie osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

- „Po długich rozmowach i konsultacjach z ekspertami podjęliśmy ważną decyzję. Wzorem regulacji obowiązujących w wielu europejskich krajach postanowiliśmy, że w Campusie Polska będą mogły wziąć udział tylko osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub ozdrowieńcy, którzy nie kwalifikują się jeszcze na szczepienia. Zależy nam bowiem na tym, aby uczestnictwo w Campusie było dla Was i Waszych bliskich bezpieczne, abyście nie stresowali się zagrożeniem i czuli się swobodnie”

